2023/06/05 | 19:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجهت الاتهامات الى قنوات في تطبيق التليگرام تقوم بتسريب أسئلة...

ظهرت المقالة الدولة غير قادرة على ايقاف الفساد التعليمي..



تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية..



دليل أولاً على المسلة.

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