2023/06/05 | 19:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، ضبط 115 معاملة مزورة في المصرف...

ظهرت المقالة مسؤولون في المصرف الزراعي بالانبار يزورون معاملات بقيمة 3 مليار دينار أولاً على المسلة.

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