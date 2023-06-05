الدولار يلامس الـ 150 ألف دينار في الأسواق العراقية

2023/06/05 | 19:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار

العراقي، اليوم الاثنين، مع إقفال

البورصة الرئيسية في العاصمة بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد

على 147.850 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار،

فيما سجلت ال

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