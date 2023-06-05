اربيل تعلق حول ظهور طالباني رفقة محكوم باغتيال قائد عسكري بمكافحة الارهاب

2023/06/05 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أدلى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاثنين، بتعليق حول ظهور رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مع رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي الذي حكمت عليه محكمة أربيل بالإعدام.

وقال كريم في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ظهور طالباني رفقة حلبجيي هو تحد للقضاء وعدم احترام للقانون، وهي حركات "مراهقين" لاتليق بزعيم حزب سياسي يفترض أن يحترم القانون".

وأضاف أن "حلبجيي ورفاقه الذين حُكم عليهم بالإعدام سيمنعون من زيارة بغداد وجميع المدن العراقية ويمنعون من السفر بعد تعميم اسمائهم من قبل القضاء على المطارات والمنافذ الحدودية".

وأشار إلى أن "محكمة أربيل فيها ممثلين عن الاتحاد الوطني، وما صدر عنها، هو بعد التثبت بالدليل بالصور ومقاطع الفيديو، التي تثبت تورط حلبجيي ورفاقه بعملية اغتيال العقيد هاوكار الجاف".

وظهر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال طالباني، اليوم الاثنين مع وهاب حلبجيي المدير العام لجهاز مكافحة الإرهاب، والذي صدر عليه حكم بالإعدام من قبل قضاء أربيل مع ستة أشخاص آخرين بعد إدانتهم في قضية اغتيال هاوكار جاف العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني.

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