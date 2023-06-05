بمواجهة ترامب وديسانتيس.. بنس سيخوض السباق إلى البيت الأبيض

2023/06/05 | 19:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعلن نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس الأربعاء المقبل ترشّحه لانتخابات البيت الأبيض عام 2024، في تحدٍ لدونالد ترامب على بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.

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