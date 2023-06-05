"الخطط تحب الصمت".. شاهد رسالة الجيش الأوكراني "غير الخفية" قبل الهجوم المضاد

2023/06/05 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر الجنود وهم يحثون الجميع على التزام الصمت حيال خططهم للهجوم المضاد.تقرير مراسلة CNN كلير سيباستيان ينقل لكم التفاصيل.

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