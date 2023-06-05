2023/06/05 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان صدرت ترجمة الأصل الإنجليزي لرواية “WE HUNT THE FLAME” وهي الرواية التي ترشحت لجائزة Goodreads Choice Awards عن فئة أفضل رواية خيالية لليافعين عام 2019، وتأتي الطبعة العربية تحت عنوان “في أعقاب اللهب” وهي من تأليف الكاتبة حفصة فيصل وترجمة عمر حسان قصاص ومراجعة وتحرير مركز التعريب والبرمجة في بيروت.“نجوب بحثاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترجمة لرواية جديدة للروائية المنقّبة حفصة المقيمة بأمريكا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترجمة لرواية جديدة للروائية المنقّبة حفصة المقيمة بأمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).