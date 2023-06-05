رواية جغرافيا الصمت.. تكشف العالم المخبوء داخل امرأة

2023/06/05 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت – الزمان: إن من اشتراطات الإبداع أن يكون لكل كاتب لغته الخاصة، وفي روايتها “وجود: جغرافيا الصمت” اختارت الكاتبة خلود أحمد لغة الصمت في خصوصيتها الأنثوية، فاتخذت منها أداة لكشف العالم المخبوء داخل امرأة شاء لها القدر أن تعيش في خواء الصمت؛ فبعد تعرضها لحادث سير مفاجئ فقدت على أثره أفراداً من عائلتها تغيّر […]

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