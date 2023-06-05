فرص ترامب بالفوز تزداد مع ارتفاع عدد مرشحي انتخابات 2024

2023/06/05 | 19:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن (أ ف ب) – مع إعلان ثلاثة جمهوريين هذا الأسبوع ترشحهم للانتخابات الرئاسية الأميركية، يبدو السباق الى اقتراع العام 2024 شبيها لسباق 2016 الانتخابي الحافل بالمرشحين والذي عاد بالنفع على دونالد ترامب.هذه المرة، الملياردير البالغ من العمر 76 عامًا هو المرشح الجمهوري الأوفر حظًا، لكن المنطق يبقى نفسه: كلّما كبر عدد المرشحين كلّما […]

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