2023/06/05 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وقع مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ومفوضة الصحة...

ظهرت المقالة الصحة العالمية تقترح إصدار جواز سفر صحي عالمي أولاً على المسلة.

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