2023/06/05 | 19:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 يونيو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تستعد شركة آبل، للدخول إلى عقر دار مجموعة ميتا، للتنافس...

ظهرت المقالة آبل ستشعل المنافسة مع ميتا في عالم الميتافيرس أولاً على المسلة.

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