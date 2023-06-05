مستشفى الفلوجة: نجري ألفي عملية شهرياً

2023/06/05 | 19:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مستشفى الفلوجة التعليمي في

محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إجراء

2000 عملية شهرياً في مختلف الاختصاصات،

فيما أشارت إلى تفعيل عمليات القسطرة

القلبية بوجود أمهر الأطباء الاختصاص.





وقال مدير المستشف

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