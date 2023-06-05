2023/06/05 | 20:01 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تنفي تحديد موعد العطلة الصيفية لكوادرها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/05 | 20:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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