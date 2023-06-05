مصادر: اتفاق على الغاء 3 فقرات خلافية مع الاقليم في الموازنة بمفاوضات حاسمة

2023/06/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، عن التوصل لاتفاقات مهمة بشأن النقاط الخلافية المتعلقة باقليم كردستان في الموازنة، عبر مفاوضات يقودها ممثل الاقليم وزير الخارجية فؤاد حسين.

وقالت المصادر لـ"بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين ممثلا عن اقليم كردستان قاد مفاوضات حاسمة مع الاطار التنسيقي وسط موافقة الاطار على الغاء ثلاث فقرات من تعديلات اللجنة المالية".

واشارت المصادر الى ان "الاتفاق تم بين فؤاد حسين من جهة، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري من جهة اخرى"، مبينة انه "تم الاتفاق على تعديل فقرة تخويل وزير المالية في الحكومة الاتحادية رئيس حكومة الاقليم بسحب الأموال، واستبدالها بان يخول رئيس الوزراء الاتحادي رئيس حكومة الاقليم".

واوضحت المصادر انه "تم الاتفاق ايضا على الغاء فقرة تتعلق بايقاف حصة الاقليم خلال ١٥ يوما اذا حصل خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم حول العائدات".

واشارت المصادر الى انه "من المتوقع خلال الساعات القادمة حسم جميع النقاط الخلافية بشان حصة الاقليم، وقد تعقد الجلسة بعد غد".

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