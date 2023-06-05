التربية تنفي تحديد موعد العطلة الصيفية للملاكات التربوية

2023/06/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، تحديد موعدٍ للعطلة الصيفية للملاكات التربوية.

وقال المتحدث بإسم وزارة التربية، كريم السيد، للجريدة الرسمية، تابعتها (بغداد اليوم)، انه "لا قرار لغاية الان بشأن موعد العطلة الصيفية للملاكات التربوية".

وقدمت لجنة التربية النيابية، يوم 28/05/2023 طلبًا الى وزير التربية لتقديم موعد العطلة الصيفية للملاكات التعليمية والتدريسية.

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