تكليف اللواء غالب كريم مديراً لمكتب وزير الدفاع

2023/06/05 | 20:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتكليف مدير جديد لمكتب وزير الدفاع.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "وزير الدفاع اصدر امرا بتكليف اللواء الركن غالب كريم عبود بمنصب مدير مكتبه".

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