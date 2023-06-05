تحرك نيابي لإنشاء صندوق لدعم مرضى السرطان في البصرة

2023/06/05 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن محافظة البصرة رفيق الصالحي، الاثنين، الحكومة لانشاء صندوق وطني لدعم مرضى الاورام السرطانية في البصرة ضمن الموازنة.

وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مؤشرات خطيرة تسجل بشكل يومي لأمراض السرطان في محافظة البصرة بسبب مخلفات الحروب والاستخراجات النفطية “.

واضاف أن ” إنشاء صندوق وطني لدعم مرضى الأورام السرطانية سيساهم بشكل كبير في توفير العلاجات اللازمة للمرضى “.

واكد الصالحي “سعيه جمع تواقيع نيابية لإنشاء صندوق وطني لمكافحة الأمراض السرطانية وعلاجها من خلال تخصيص نسبة محددة من مبالغ البترودولار لتمكين الجهات المختصة من توفير الأجهزة والعلاجات اللازمة من مناشئ رصينة وتقليل حالات الوفيات.

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