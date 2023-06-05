التربية تنفي صدور قرار بشأن العطلة الصيفية للكوادر التربوية

2023/06/05 | 20:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نفت وزارة التربية ، الاثنين، صدور قرار بشأن العطلة الصيفية للكوادر التربوية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد، انه “لا قرار بشأن موعد العطلة الصيفية للملاكات التربوية”.

ويأتي توضيح “السيد” رداً على بيان للمكتب الإعلامي عضو لجنة التربية النيابية

النائب سالم العنبكي أوضح فيه أن وزير التربية وافق على طلب لجنة التربية النيابية بأن تبدأ العطلة الصيفية للكوادر التربوية يوم 15/6/2023″، مبينا ان ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين رئيس اللجنة سعاد الوائلي ووزير التربية ابراهيم نامس الجبوري”.

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