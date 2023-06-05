"ضحك صدام حسين" لحظة الحكم بإعدامه.. حقيقة صورة عمرها 17 عاما

2023/06/05 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات، صورة للرئيس العراقي الأسبق صدام يدّعي ناشروها أنّه يظهر فيها ضاحكاً لحظة صدور حكم الإعدام بحقّه عام 2006، إلا أنّ الصورة لم تلتقط عند النطق بالحكم، بل هي من جلسات استماع سابقة.

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