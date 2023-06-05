التربية تحدد موعد العطلة الصيفية للكوادر التربوية

2023/06/05 | 20:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🛑عاجل السيد وزير التربية يوافق على طلب لجنة التربية النيابية بأن تبدأ العطلة الصيفية للكوادر التربوية يوم 15/6/2023، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين السيدة رئيس اللجنة الدكتورة سعاد الوائلي ووزير التربية السيد ابراهيم نامس الجبوري.المكتب الاعلاميعضو لجنة التربية النيابيةالنائب سالم العنبكي

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