إطلالة بملابس رياضية.. أمير قطر يثير تفاعلا في مدرجات بطولة فرنسا المفتوحة للتنس

2023/06/05 | 20:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت إطلالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بملابس رياضية على هامش بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، حالة من التفاعل عبر منصة تويتر.

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