نائب: مشاريع مهمة مهددة بالاندثار بسبب تأخر اقرار الموازنة

2023/06/05 | 21:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حذر عضو لجنة النقل والإتصالات النيابية زهير شهيد الفتلاوي، الاثنين، من تأخير إنجاز المشاريع المهمة والمعطلة لاسيما مشاريع النقل بسبب تأخر إقرار الموازنة.

وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، أن “تأخر إقرار الموازنة يؤثر سلبا في إنجاز المشاريع المعطلة والمتلكئة والمشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة”.

وأضاف، أن “التأخير سيضرب قطاع الاستثمار والمستثمرين وسيسهم في تفشي البطالة بين الشباب”، مشيرا إلى “وجود حراك نيابي للإسراع بإقرار الموازنة وتحسين الاقتصاد والاستثمار في العراق”.

ولفت الى أن “الكثير من المشاريع المتلكئة والمتوقفة لم تنجز لغاية الان بسبب تأخر إقرار الموازنة فضلا عن المشاريع الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة من طرق وجسور”.

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