2023/06/05 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مدير مستشفى الصدر التعليمي ومدير

مركز الاورام في البصرة عن تقديم جهود

كبيرة في مجال علاج مرضى السرطان من

اهالي محافظات البصرة وباقي المحافظات

العراقية، مؤكدا انه بالرغم من تأثير

تأخير اقرار المواز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو..مدير مستشفى الصدر بالبصره: المتعالجون من السرطان بالبصرة من كل المحافظات وتأخير الموازنة يؤثر على توفير علاجهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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