اصدار جديد معنون (المهارة في القرآن الكريم من القوة الى الفعل) للدكتور فائق الكمالي في كربلاء

2023/06/05 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر في كربلاء المقدسة حديثا كتاب

المهارة في القرآن الكريم من القوة الى

الفعل للكاتب والباحث الدكتور طلال

فائق الكمالي يحتوي الكتاب على 392 صفحة

بقطع الوزيري

وقال مؤلف الكتاب الدكتور طلال فائق

الكمالي

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