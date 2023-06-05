فيديو.. مدير صحة البصرة يتحدث عن اصابات بالحمى النزفية بينها ثلاث حالات وفاة

2023/06/05 | 21:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير صحة البصرة، الاثنين، عن

تسجيل (35) حالة اصابة بمرض الحمى النزفية

تسببت بوفاة ثلاث مصابين وشفاء الباقين

بجهود ملاكات مستشفيات البصرة الطبية

والتمريضية وتوفر العلاجات اللازمة

لها، مشيرا الى تن

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