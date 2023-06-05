خلال ساعات.. أمطار ليلية تنتظر عدة محافظات عراقية - عاجل

2023/06/05 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المنبئ الجوي رياض القريشي، اليوم الاثنين، اماكن هطول الامطار في البلاد خلال الساعات القادمة، بفعل منخفض سطحي جاذب للرطوبة.

وقال القريشي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "البلاد تتأثر بمنخفض سطحي يعمل على جذب الرطوبة المدارية وسيكون واضحا خلال الساعات القادمة وفجر غد الثلاثاء"، لافتا الى ان "الامطار ستكون حاضرة في مناطق متفرقة من غرب البلاد وربما بعض محافظات الفرات الاوسط اي محافظات الانبار والمثنى والنجف".

واضاف، ان "درجات الحرارة سوف تستمر باستقرارها في نهايات الاربعينات حتى نهاية الاسبوع الجاري دون اي تغيير فيما تستمر الرياح في اتجاها ضمن المحور الشمالي الغربي".

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