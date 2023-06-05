عضو في المالية النيابية: الديمقراطي اراد الالتزام ببنود الحكومة ونواب عدلوها

2023/06/05 | 21:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت اللجنة المالية النيابية عزم هيئة الرئاسة عقد جلسة لتمرير الموازنة، مشيرة الى ان الجميع ينتظر اتفاق الكتل على الجلسة والموازنة لضمان عدم مقاطعة اي طرف للجلسة.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـ(بغداد اليوم)، ان "بعض النواب اقترحوا بعض النقاط التي عقدت الموقف بشأن مسألة الإقليم وأثار موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مبينا ان "الديمقراطي كان مقترحه الالتزام بالنص الحكومي دون اضافة عليه ولا حذف منه لكن بعض النواب اثاروا الكرد سيما الحزب الديمقراطي عبر التعديلات التي ادخلت على الموازنة، لذلك نحن ننتظر التسوية النهائية لكي يحدد موعد لعقد جلسة تمرير الموازنة".

واعلن النائب الاول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي يوم امس الاول عن اتفاق الكتل السياسية على تمرير الموازنة في هذا الأسبوع

وقال المندلاوي لـ(بغداد اليوم)، ان هناك بعض الاختلافات مع الكرد وسنمضي بتسويتها مبينا اننا نعد بموازنة خدمية للمواطنين هذا العام وستلبي طموحات الشعب العراقي.

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