2023/06/05 | 21:30 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الثقافة يترأس اجتماعاً خاصاً لتأهيل مشروع دار الأوبرا المتعطل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/06/05 | 21:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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