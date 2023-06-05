عضو بالديمقراطي يتحدث عن احتمالية تأجيل إقرار الموازنة لما بعد العيد

2023/06/05 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، الاثنين، إن عدم إقرار الموازنة هذا الأسبوع يعني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى.

وذكر كريم في تصريح لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز": "لا تزال التفاهمات والمباحثات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والحكومة بشأن النقاط الخلافية على حصة إقليم كردستان في الموازنة".

وأضاف كريم، أنه "تم الاتفاق على بعض منها ولا يزال البعض الآخر، حيث تم جمع تواقيع بعقد جلسة التصويت على الموازنة يوم غد الثلاثاء".

وتابع، "أننا بانتظار الإعلان الرسمي والاتفاق النهائي مع الإقليم حول عقد الجلسة"، مستدركاً بالقول إن "عدم إقرار الموازنة هذا الأسبوع يعني تأجيلها إلى ما بعد عيد الأضحى".

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