مانشستر سيتي يطيح بريال مدريد من قمة أغلى العلامات التجارية

2023/06/05 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصبح نادي مانشستر سيتي العلامة التجارية الأكثر قيمة في العالم لكرة القدم، حيث أنهى استحواذ نادي ريال مدريد على القمة، والذي استمر أربع سنوات متتالية.

وحقق النادي الانجليزي، الذي ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 13 بالمئة إلى 1.51 مليار دولار، إنجازاً تاريخياً بتجاوزه نادي ريال مدريد، الذي تراجعت قيمة علامته التجارية بنسبة 4 بالمئة إلى 1.46 مليار دولار، ليصبح النادي صاحب العلامة التجارية الأكثر قيمة في عالم أندية كرة القدم.

وشهدت قيمة العلامة التجارية لمانشستر سيتي زيادة إيجابية بنسبة 34 بالمئة منذ جائحة كوفيد-19، ووصلت الآن إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

كما حقق نادي مانشستر سيتي أعلى إيرادات في موسم هذا العام، وهو المحرك الرئيسي في صعوده إلى القمة.

وقال هوغو هينسلي، رئيس الخدمات الرياضية في "براند فاينانس"، "حقق نادي مانشستر سيتي إنجازاً استثنائياً بتفوقه على ريال مدريد ليصبح بطل العلامات التجارية لأندية كرة القدم.



فلمدة خمس سنوات، مارس النادي هيمنته في كرة القدم الإنجليزية، حيث حصل على أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الخمسة الماضية.



وبالنظر لتصنيف هذا العام للعلامات التجارية، يسلط التصنيف الضوء على أداء مانشستر سيتي خارج الملعب، من حيث بناء علامة تجارية قوية وجذب المشجعين والرعاة، وهو ما يمهد الطريق للصورة التي سيكون عليها نهائي دوري أبطال أوروبا ضد إنتر ميلان في يونيو".

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