الدولار يتراجع مع ارتفاع التكهنات بتثبيت الفيدرالي للفائدة

2023/06/05 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجع مؤشر الدولار، الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات أن قطاع الخدمات الأميركي، نما بالكاد في مايو، مع تباطؤ الطلبيات الجديدة، وهو ما محا مكاسب سابقة تعززت بنمو الوظائف القوي في الشهر ذاته.

وقال معهد إدارة التوريدات، إن مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير الصناعية، انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل.

وتعني أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو قطاع الخدمات، الذي يسهم بأكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر مديري مشتريات القطاعات غير الصناعية إلى 52.2.

وكان الدولار ارتفع في وقت سابق الاثنين، بعد أن أظهرت بيانات الجمعة، نمو الوظائف بأفضل من المتوقع في شهر مايو، مما زاد التوقعات بأن الفيدرالي الأميركي، ربما يواصل رفع أسعار الفائدة مع استمرار ارتفاع التضخم.

وتتوقع الأسواق الآن إبقاء الفيدرالي لمعدلات الفائدة دون رفع بنسبة 77.1 بالمئة حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

تحركات الأسعاروتراجع مؤشر الدولار 0.18 بالمئة خلال اليوم إلى 103.96 بعد أن ارتفع في وقت سابق إلى 104.40.

واستقر الدولار مباشرة دون أعلى مستوى في 11 أسبوعا عند 104.70 الذي بلغه في 31 مايو.

وصعد اليورو في أحدث تداول 0.10 بالمئة عند 1.0718 دولار، وهو مستوى أعلى بقليل من 1.0635 دولار الذي بلغه في 31 مايو أيار، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

وانخفض الدولار 0.51 بالمئة إلى 139.28 ين ياباني، وكان قد بلغ 140.93 يوم 30 مايو، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

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