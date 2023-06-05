2023/06/05 | 21:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية أسايش أربيل، اليوم الاثنين، ضبط كميات كبيرة من المواد منتهية الصلاحية في المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن” قواتها تمكنت من ضبط 4 أطنان من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط أطنان من التمور و”معسل الأركيلة” منتهية الصلاحية في أربيل المركز الخبري الوطني.

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