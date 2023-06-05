انهار باكيًا.. لوكاكو يوجه تحية عاطفية لجده ويتحدث عن صعوده من الفقر لنهائي دوري أبطال أوروبا

2023/06/05 | 21:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جلس مهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، مع كبير محللي الرياضة في CNN، دارين لويس، لإجراء مقابلة حصرية قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وناقش لوكاكو بداياته المتواضعة وانهار بالبكاء عندما كان يتحدث عن جده.

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