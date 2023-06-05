2023/06/05 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يعيد إثارة قضية ميناء الفاو الكبير ويتحدث عن مؤامرة جلسة إقرار الموازنة بلا موعد محدّد وكردستان تطالب بصرف رواتب الإقليم بغداد – عبد اللطيف الموسوي تضاربت الأنباء بشأن موعد عقد مجلس النواب جلسة خاصة لمناقشة قانون الموازنة العامة وإقرارها وسط خلافات عميقة أدت الى تأجيل الموعد أكثر من مرة.وفي خضم الحراك الرامي لتذليل […]

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