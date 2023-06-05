2023/06/05 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكاديمية الشرقية للإعلام تُطلق دورة جديدة أربيل – فريد حسن اطلقت اكاديمية الشرقية للاعلام امس الاثنين دورة جديدة في التقديم التلفزيوني على يد اساتذة ومختصين بمجال الاعلام تستمر خمسة ايام في ستوديو سبعة في اربيل .وتتضمن الدورة محاضرات وتدريبات في الجانبين النظري والعملي ، ويشارك فيها متدربون من العراق وبلدان اخرى جاءوا لصقل مهاراتهم في […]

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