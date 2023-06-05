2023/06/05 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوعز بحزمة توجيهات لتحسين الواقع الخدمي في نينوى بغداد – قصي منذر اصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني امس الاثنين توجيهات تخص الواقع الخدمي في نينوى وضرورة حل الإشكاليات والعقبات التي تحول دون عودة شركات الصيرفة الى المحافظة.ونقل المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الزمان)، عن السوداني تأكيده خلال ترؤسه اجتماع […]

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