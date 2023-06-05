بعد قرار النفط.. توقعات بانكماش الاقتصاد السعودي

2023/06/05 | 21:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوقع شركة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث أن ينكمش اقتصاد السعودية 0.5 بالمئة هذا العام بعد قرارها أمس الأحد خفض إنتاج النفط.

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