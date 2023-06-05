2023/06/05 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بالقبض على إرهابي خطير، هو الثاني خلال أسبوعين جنوبي بغداد.وقال المصدر، في تصريح لـ”إيرث نيوز”، إن “قوة بقيادة العقيد الركن علي عبدالرزاق آمر اللواء 25 الفرقة السابعة، تمكنت من القبض على أحد أخطر الإرهابيين جنوبي بغداد”.وأضاف أن “الإرهابي، مطلوب ضمن أخطر 49 إرهابيا ينتمون لتنظيم القاعدة […]

ظهرت المقالة الثاني خلال أسبوعين..



القبض على إرهابي جنوبي بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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