دعوة سياسية لمكاشفة الرأي العام بعد الاطاحة بـ17 اسما من حيتان التهريب

2023/06/05 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

دعا القيادي في تيار الحكمة فرات التميمي، اليوم الاثنين، الى مكاشفة الرأي العام حول الاطاحة بـ17 اسما من حيتان التهريب بديالى.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "وفق المعلومات تمت الاطاحة بـ17 اسما من حيتان التهريب في ديالى خلال خطة فرض القانون بعضهم متنفذين جدا وكانوا وراء ادخال مئات الشحنات من المواد والاغذية والادوية الفاسدة خلال السنوات الماضية".

واضاف، ان "التحقيقات مع حيتان التهريب لاتزال سرية لكن الوضع يستدعي كشف كل الاوراق امام الرأي العام من ناحية بيان من كان يدعمهم سواء في مؤسسات حكومية او امنية".

واشار الى ان "مكاشفة الرأي العام مهمة جدا خاصة وان التهريب تسبب في جرائم قتل وتهديد في السنوات الماضية".

وكان مصدر مطلع كشف عن بعض جزئيات التحقيقات خاصة فيما يتعلق بما عثر عليه في هواتف بعضهم من مراسلات ومعلومات مهمة.

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