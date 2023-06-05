التربية النيابية تكشف حقيقة تأجيل امتحانات السادس الإعدادي

2023/06/05 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت لجنة التربية النيابية، اليوم الاثنين، تاجيل امتحانات السادس الاعدادي.

وذكرت الصحيفة الرسمية بشكل مقتضب، ان لجنة التربية النيابية نفت تاجيل امتحانات السادس الاعدادي، وذلك بعد تداول انباء في مواقع التواصل الاجتماعي عن تاجيلها.

وكانت وزارة التربية قد نفت يوم الخميس الماضي صدور قرار بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي.وقال المكتب الإعلامي للوزارة، إن "لا صحة لما يشاع عن تأجيل امتحانات السادس الإعدادي لما بعد عيد الأضحى".وكانت الوزارة حددت الحادي والعشرين من حزيران الجاري موعداً لبدء امتحانات السادي الإعدادي الدور الأول.

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