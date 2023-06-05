2023/06/05 | 22:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني إعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، رفع حصة المولدات من (الگاز) لحزيران الحالي في بغداد والمحافظات.وذكرت الشركة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أنه “تقرر رفع حصة المولدات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تقرر زيادة حصة الوقود الممنوحة لمولدات الكهرباء الأهلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النفط تقرر زيادة حصة الوقود الممنوحة لمولدات الكهرباء الأهلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النفط تقرر زيادة حصة الوقود الممنوحة لمولدات الكهرباء الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).