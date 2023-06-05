السليمانية.. قتال بالسكاكين والمسدسات بين متسولين وإصابات بالجملة

2023/06/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب 12 شخصاً بينهم نساء وأطفال، جراء

شجار عنيف في السليمانية، استخدمت

خلاله أسلحة نارية وبيضاء، بين

مجموعتين من المتسولين في الإشارات

المرورية.

ونقلت "ناس " عن مصادر محلية قولها

اليوم، (5 حزيران 20

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