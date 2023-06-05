2023/06/05 | 22:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك نشطاء المناخ والبيئة في العراق

في يوم البيئة العالمي بتنظيف نهر

الفرات من العبوات البلاستيكية ومخلفات

الطعام للحفاظ على البيئة والتغييرات

المناخية حسبما نقلت وكالة الأنباء

الأوروبية.

وأطلق ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنظيف نهر الفرات بالعراق فى يوم البيئة العالمى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنظيف نهر الفرات بالعراق فى يوم البيئة العالمى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).