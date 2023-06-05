الولايات المتحدة تعلق على خطوة أوبك بلس بخفض إنتاج النفط

2023/06/05 | 22:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مسؤول في البيت الأبيض نقلا عن وكالة رويترز، بأن إدارة بايدن تركز، على الأسعار للمستهلكين الأمريكيين وليس عدد براميل النفط، مشيرا لانخفاض أسعار خام النفط بشكل كبير منذ العام الماضي.

كما أوضح مسؤول البيت الأبيض بهذا الصدد، أن حكومة الولايات المتحدة ترى أن العرض يجب أن يلبي الطلب على النفط مع التأكيد على مواصلة العمل مع جميع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز أسواق الطاقة لوتيرة النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين.

وجاءت هذه التصريحات، بعدما أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراء خفض كبير في إنتاجها من النفط الخام ويبلغ 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل كإجراء احترازي، وذلك في أعقاب صدور قرار تحالف النفط أوبك بلس بخفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير 2024 وحتى نهاية العام نفسه.

وبهذا الشأن، قالت وزارة الطاقة السعودية إن إنتاج البلاد سينخفض إلى تسعة ملايين برميل يوميا في يوليو من نحو عشرة ملايين برميل يوميا في مايو وهو أكبر انخفاض في سنوات.

وعلى صعيد تداولات النفط اليوم، سجلت عقود خام برنت الفورية ارتفاعا بنحو 1.63% لتستقر قرب المستوى 77.72 دولارا للبرميل، وكذلك، ارتفعت العقود الفورية لخام غرب تكساس الأمريكي الوسيط بحوالي 1.79% ليصل إلى 73.23 دولارا للبرميل.

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