آل باتشينو ينتظر بعمر الـ83 عامًا مولودًا من صديقته نور الفلاح ورسالة لجيل بايدن من الأزهر.. الأبرز في أسبوع

2023/06/05 | 22:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الزفاف الملكي جيل بايدن في مصر، وآل باتشينو يُشعل التفاعل بطفلٍ جديد..إليكم الأبرز في أسبوع.

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