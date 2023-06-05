2023/06/05 | 23:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت شركة المنتوجات النفطية، اليوم الاثنين، عن رفع حصة المولدات السكنية من مادة (الگاز) الى 30 لتر لكل kv لشهر حزيران.وقال مدير الشركة حسين طالب في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنه “تقرر رفع حصة المولدات السكنية من مادة (الگاز) الى 30 لتر لكل kv لشهر حزيران الحالي بعد ان كانت […]

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