الموارد: لا اعلان رسمي عن الخطة الزراعية للموسم الصيفي

2023/06/05 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، الاعلان رسمياً عن الخطة الزراعية للموسم الصيفي.وقال عضو الملاك المتقدم للوزارة، سليم العتابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا يوجد اي اعلان رسمي حتى اللحظة عن الخطة الزراعية للموسم الصيفي”.واضاف “الاجتماعات لاتزال مكثفة مع وزارة الزراعة، فالموارد المائية تحدد كميات المياه المسموحة للخطة وعلى اساسها توضع”.وكانت لجنة الزراعة والاهوار النيابية، كشفت السبت، عن انحصار الخطة الزراعية للموسم الصيفي على الاراضي الصحراوية التي تكون زراعتها باسلوب الرش وحفر الابار الارتوتزية.



بحسب عضو اللجنة ثائر الجبوريوكانت وزارة الزراعة، اعلنت انها ستحدد المساحات التي ستشملها الخطة الزراعية سيكون خلال الايام المقبلة بناءً على تقاير وزارة الموارد المائية.

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