2023/06/05 | 23:21 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق سيدخل معسكراً في إسبانيا (مايك كيريف/ Getty)

عمل الاتحاد العراقي لكرة القدم على تأمين مواجهة ودية ثانية للمنتخب الأول، خلال معسكر إسبانيا الذي سيقام للفترة من 12 إلى 20 يونيو/ حزيران الحالي في مدينة خيريز الإسبانية، وتتخلله مباراة أمام منتخب كولومبيا، في الـ16 من الشهر ذاته، على ملعب "ميستايا" في فالنسيا.

وقال محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي الأول، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" الاثنين، إن الاتحاد العراقي نجح في تأمين ودية ثانية ضمن معسكر إسبانيا أمام بطل دوري جبل طارق، فريق لينكولن ريد أمبس، الذي سيشارك في التصفيات المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، وبطلب من المدير الفني خيسوس كاساس.

كرة عربية

التحديثات الحية

وكانت قائمة العراق لمعسكر إسبانيا قد شهدت عودة بشار رسن وهمام طارق، إضافة لمهند علي ميمي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الركبة، برفقة سعد ناطق، فيما غاب علي الحمادي لاعب ويمبلدون الانكليزي، ومهند جعاز مدافع دي سي يونايتد الإميركي، بسبب وصول كتب المخاطبة من أنديتهم موثقة بالتقارير الطبية التي أشارت إلى عدم تماثلهما للشفاء التام من الإصابات التي تعرضا لها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي يؤمن ودية ثانية للمنتخب الأول خلال معسكر إسبانيا) نشر أولاً على موقع (العربي الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي يؤمن ودية ثانية للمنتخب الأول خلال معسكر إسبانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العربي الجديد).