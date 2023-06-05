الحشد الشعبي يقصف مواقع تواجد لداعش الارهابي بالهاونات والصواريخ غرب الأنبار

2023/06/05 | 23:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات الأنبار للحشد ان قوة

من الحشد الشعبي تمكنت من رصد تحركات

لعناصر داعش في وادي الكعرة غرب محافظة

الأنبار

واوضح قاسم مصلح لوكالة نون الخبرية لقد

تحركت على الفور قوة من القيادة وتمركزت

في

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