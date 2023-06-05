2023/06/05 | 23:25 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Y14geFXk33M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سعر المتر في بغداد اغلى من سعر المتر في باريس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).